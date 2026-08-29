La Notaría Pública Número 53 fue blanco de un robo durante la madrugada de este sábado, luego de que desconocidos forzaron el acceso al inmueble ubicado sobre la calle Álvaro Obregón, cerca del cruce con Grecia, en el primer cuadro de la ciudad.

El hecho fue descubierto por la mañana, cuando trabajadores del despacho y el notario Juan Ángel José Pérez Talamantes llegaron para iniciar actividades y encontraron daños en las instalaciones, además de señales de que varias áreas habían sido revisadas por los responsables.

Tras confirmar que habían sido sustraídos objetos de valor, se realizó el reporte al número de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio y resguardaron el inmueble para evitar la alteración de posibles indicios.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de la Dirección de Investigación Pericial realizaron las diligencias correspondientes para documentar los daños y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado el monto de lo robado y tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho.