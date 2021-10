Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ser parte del padrón del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no salva a las personas del robo de identidad, aseguran especialistas.

Aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) argumenta que una de las razones para pedir que mayores de 18 años se den de alta al Registro citado es evitar el robo de identidad, la realidad es otra, pues esto ocurre incluso con las personas que ya están en él, explicó Virginia Ríos, fiscalista y profesora en la Universidad Panamericana.

De acuerdo con la reforma a la miscelánea fiscal 2022 aprobada en la Cámara de Diputados, a partir de los 18 años los mexicanos deberán incorporarse al RFC.

«Este delito se va a dar con o sin RFC, realmente no es cierto que dejarán de robar la identidad, hay muchas personas adultas con RFC a las que les roban la identidad», sostuvo.

Incluso, comentó, estar inscritos en el Registro podría ser hasta motivo para que empresas factureras busquen a estos jóvenes para simular operaciones.

Ríos enfatizó que el argumento planteado por la titular del SAT, Raquel Buenrostro, no tiene validez como tampoco el expuesto en la iniciativa que señala que el RFC es necesario para solicitar la firma electrónica avanzada y estar en posibilidad de tramitar el título y cédula profesional.

El interés real de este cambio, añadió, es fiscalizar a la población y tener un mayor padrón, aunque eso no necesariamente se traduzca en un mayor pago de impuestos.

El SAT constantemente exhorta a los contribuyentes a no compartir información de su contraseña o e.firma con terceros o con aplicaciones móviles, pues esto los hace vulnerables a robo de identidad.

En febrero, por ejemplo, el fisco detectó aplicaciones móviles que hurtan información personal.