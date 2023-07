En días recientes, el Instituto de Educación de Aguascalientes fue testigo de un inquietante caso de presunta usurpación de identidad y fraude en el proceso de asignación de plazas docentes. El director jurídico del IEA, Rubén Cardona Rivera, señaló que ya se presentó una denuncia ante la fiscalía.

Según el relato proporcionado por Cardona Rivera, una aspirante a formar parte del servicio profesional docente acudió a las oficinas de la Dirección de Carrera Magisterial del IEA el pasado 25 de julio. La aspirante afirmaba haber recibido correos electrónicos de parte de la actual directora de Carrera Magisterial, en los cuales se le daba seguimiento a una solicitud que había realizado previamente.

Sin embargo, al revisar detenidamente la información presentada por la interesada, se descubrió que los correos electrónicos en cuestión no provenían de fuentes oficiales y que todo se trataba de una usurpación de identidad. Los correos no correspondían a las direcciones institucionales y no seguían el procedimiento establecido para acceder a una plaza docente en el sistema de carrera magisterial.

El director jurídico mencionó que se brindó apoyo a la directora de Carrera Magisterial para elaborar la denuncia correspondiente ante la fiscalía. La investigación está en curso y se espera que la policía cibernética rastree las direcciones IP para determinar el origen de los correos fraudulentos. Entretanto, la aspirante afectada, quien entregó la suma de 100 mil pesos en el proceso, será asesorada para presentar la denuncia por el fraude del que fue víctima.

NO SE DEJE ENGAÑAR

Los trámites para obtener una plaza docente son completamente gratuitos y se realizan únicamente a través de convocatorias emitidas por las autoridades competentes. En ningún caso se solicitan aportaciones económicas, donativos o contraprestaciones.