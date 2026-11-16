José Juan “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo equiparado, luego de ser detenido en posesión de algunos objetos que presuntamente fueron sustraídos de una vivienda del fraccionamiento San Telmo, al norte de la ciudad de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre, cuando el imputado, acompañado de otros dos individuos, presuntamente irrumpió en un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Zaragoza, luego de ocasionar daños para ingresar al inmueble.

Del interior desaparecieron varios artículos electrónicos, entre ellos una computadora portátil, un iPad mini, un Kindle, cargadores y una batería portátil, además de una mochila y una cartera con tarjetas bancarias e identificaciones.

El botín también incluyó dinero en efectivo: 400 dólares y 3 mil 500 pesos mexicanos.

Tras cometer presuntamente el robo, los tres involucrados escaparon a bordo de una motocicleta. Sin embargo, José Juan fue detenido posteriormente en posesión de parte de los objetos robados, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado reunió los datos de prueba y presentó el caso ante un juez de Control, quien determinó vincular al acusado a proceso por robo equiparado.

No obstante, el imputado enfrentará el procedimiento bajo las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad judicial y prohibición de salir del país.

Además, se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.