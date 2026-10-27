Un sujeto apodado “El Chivo”, quien presuntamente participó en el robo de casi 200 mil pesos de un cajero automático de MIAA, ubicado en Rancho Santa Mónica, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Se trata de José Gerardo “N”, quien ya se encontraba recluido en un centro penitenciario por hechos distintos relacionados con delitos contra la salud, cuando agentes investigadores le cumplimentaron una orden de aprehensión por este nuevo caso.

De acuerdo con las investigaciones, el robo ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando “El Chivo” y varios cómplices, quienes presuntamente tenían distribuidas las tareas, dañaron un cajero automático de Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA), ubicado en Rancho Santa Mónica.

Tras ocasionar destrozos en el dispositivo, los involucrados lograron apoderarse de 197 mil 164 pesos en efectivo, correspondientes a billetes de distintas denominaciones.

A raíz de la denuncia, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones que permitieron identificar a José Gerardo como uno de los probables participantes.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público consiguió una orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal dentro del penal donde permanecía recluido.

Finalmente, durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada.

Además, concedió un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.