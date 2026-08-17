Un botín estimado en 850 mil pesos dejó un robo cometido durante la noche en una subestación eléctrica del Parque Industrial FINSA, donde fueron sustraídos alrededor de 800 metros de cable y parte del material terminó abandonado fuera del inmueble.

El faltante fue descubierto la mañana del 11 de agosto, cuando César Eduardo “N”, residente de AMP Contratistas Eléctricos, llegó alrededor de las 07:00 horas al inmueble ubicado sobre la Carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 114+354.

Al ingresar observó uno de los rollos de cable arrastrado por el patio. Tras seguir el rastro y revisar el material, detectó un faltante considerable y a las 08:45 horas solicitó la intervención de las autoridades mediante el 911.

Los responsables se llevaron aproximadamente 750 metros de cable de uso rudo 4X10 blindado y 100 metros de cable 7X14, marca Viakon, con un valor conjunto calculado en 850 mil pesos.

Durante la revisión fueron encontrados cerca de 200 metros de cable en el exterior de la subestación, mientras que la cerca perimetral presentaba daños. Los indicios apuntan a que ese punto habría sido utilizado para sacar el material por partes.

El vigilante Luis Fernando “N”, quien se encontraba en el sitio, declaró que durante su turno no observó actividad relacionada con el robo.

Policías estatales atendieron el reporte y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Agentes de Investigación Criminal y personal del Instituto de Ciencias Forenses procesaron la zona, documentaron los daños y aseguraron indicios. La investigación continúa para establecer cómo ocurrió el robo e identificar a los responsables.