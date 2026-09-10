Dos sujetos fueron detenidos por policías municipales luego de que presuntamente sustrajeran la batería de un tráiler estacionado en el fraccionamiento Pintores Mexicanos.

El reporte se generó en el cruce de la calle Frida Kahlo y la Avenida Siglo XXI, donde elementos del destacamento Terán Sur acudieron para atender el robo.

Con apoyo de las cámaras del C4 Municipal, los oficiales siguieron el desplazamiento de los sospechosos, quienes presuntamente escaparon a bordo de dos bicicletas por la lateral de Avenida Siglo XXI.

El monitoreo permitió detectar que ambos ingresaron a un autolavado ubicado cerca de la calle María Guadalupe Ruiz de Chávez, en el fraccionamiento Cumbres II.

Policías municipales se trasladaron hasta ese punto y ubicaron a dos hombres cuyas características coincidían con las proporcionadas por el personal de videovigilancia.

Los detenidos fueron identificados como Alexis “N”, de 29 años, alias “El Canelo”, y Alberto “N”, de 26, alias “El Nano”. Entre sus pertenencias fue localizada la batería que presuntamente había sido retirada minutos antes del tráiler.

Ambos fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades solicitaron que, en caso de que existan otras personas que se consideren afectadas por los detenidos, acudan ante la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente.