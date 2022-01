CDMX.- La racha negativa que viven la actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador Mossimo Giannulli, parece no tener fin.

El matrimonio hollywoodense, implicado en el escándalo de sobornos a universidades estadounidenses para asegurar el ingreso de sus hijas, sufrió ahora el robo de joyas valuadas en un millón de dólares, según TMZ.

Según el portal, un grupo de hombres enmascarados y vestidos de negro ingresaron a su casa en Los Ángeles el pasado 3 de enero. Rompieron la ventana del dormitorio y hurtaron el joyero de la actriz de Full House: Tres Por Tres. La pareja no se encontraba en su hogar al momento del robo, del cual dio parte a las autoridades un empleado.

Los policías negaron la posibilidad de que se trate de un delito dirigido específicamente hacia la artista, de 57 años, y su familia, y lo atribuyeron a un grupo de ladrones sudamericanos, quienes recurrentemente viajan a Estados Unidos para asaltar propiedades y luego abandonar el país.

Tras los hechos, Loughlin agradeció que no hubiera heridos por el hecho y decidió reforzar la seguridad en su propiedad.

La pareja se ha mantenido en el ojo del huracán luego de que en 2020 se declararan culpables de haber pagado 500 mil dólares en sobornos para que sus hijas, Isabella y Olivia, fueran admitidas por la Universidad del Sur de California, delito por el que fueron condenados a pasar unos meses en prisión y a pagar multas. (Staff/Agencia Reforma)

