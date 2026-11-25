Tras ser señalado por irrumpir en el Módulo de Promoción Cultural de avenida Alameda y apoderarse de dos protecciones metálicas, José Guadalupe “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado en Aguascalientes.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2026, cuando el imputado presuntamente violentó la cerradura de la puerta principal del inmueble, además de dañar una cadena metálica y un candado de seguridad para ingresar a las instalaciones.

Una vez dentro, habría sustraído dos protecciones de las ventanas, pero al salir con los objetos fue descubierto por testigos, quienes alertaron a las autoridades.

La investigación derivó en una orden de aprehensión que agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron dentro del centro penitenciario, donde José Guadalupe ya se encontraba recluido por otro proceso penal relacionado con daños a un vehículo de la Fiscalía Estatal.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincularlo a proceso por robo calificado, le impuso la prisión preventiva justificada y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.