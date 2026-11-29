Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La agrupación tapatía Porter regresó anoche a Guadalajara para presentar su gira “Rituales” en el Teatro Diana, donde reunió a 2 mil 350 asistentes en una velada marcada por el misticismo y la nostalgia.

Durante más de dos horas, David Velasco, Víctor Valverde, Diego Rangel y Fernando de la Huerta ofrecieron un recorrido musical por sus más de 20 años de trayectoria, combinando las composiciones de su reciente producción discográfica con los clásicos que han acompañado a distintas generaciones de seguidores.

El repertorio incluyó canciones como “América”, “Trueno” y “El Ego de un Fantasma”, pertenecientes a su álbum Rituales, además de temas representativos de la agrupación como “Pájaros”, “Cuxillo” y “Huitzil”.

La presentación estuvo acompañada de una producción audiovisual que integró atmósferas sonoras envolventes y juegos de iluminación cargados de simbolismo, elementos con los que la banda buscó transformar el concierto en una experiencia sensorial.

Con “Rituales Tour”, Porter acompaña el ciclo de su más reciente material discográfico mediante un espectáculo concebido como una ceremonia colectiva.

La propuesta busca que los espectadores encuentren en la música un espacio de introspección y catarsis, se aparten momentáneamente de la rutina cotidiana y exploren sus emociones a través de las composiciones de la agrupación.