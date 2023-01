Alejandro León y Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Como si no se hubiera sido cerrado en mayo de 2021 por un colapso que enlutó a 26 familias, el tramo subterráneo de la Línea 12 fue reabierto ayer en un tono… más bien festivo.

Tras una presentación en la estación Mixcoac, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó un recorrido junto con al menos seis secretarios que la acompañaban, además del director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón. Abundaron las fotos, las sonrisas y los saludos. En algún momento se unió un hombre con guitarra.

-«¡Oh!, yo no sé…», decía el artista urbano improvisado, mientra interpretaba «Fue en un café».

-«¡Qué voy a hacer!», secundaba la comitiva, incluida la Mandataria.

El cantante confesó a Sheinbaum que estaba feliz de cantar con ella, pues alguna vez quiso acercarse a Enrique Peña Nieto y no lo dejaron.

«Ya no es lo mismo», le contestó la morenista.

Sólo en ese vagón se vivió una alegría así, tan parecida a una campaña. En el resto había cierta desconfianza y bastante temor. Lo primero, por regresar a la Línea Dorada, cuyas fallas de construcción se evidenciaron tras el colapso, tanto en el tramo elevado (de Culhuacán a Tláhuac), como en el soterrado (de Mixcoac a Atlalico). Y lo segundo, por el choque de dos vagones en Línea 3, que costó la vida a una estudiante de 18 años.

Nola Nolasco acostumbraba viajar en los últimos vagones, pues quedan más cerca de la salida que utiliza. Ayer volvió a la L-12, pero prefirió ir al centro. Las imágenes del primer carro del convoy y el último que se impactaron apenas el 7 de enero todavía están muy recientes.

«Hoy (ayer), no lo hice así, fui a los vagones de en medio, ni siquiera me fui a los vagones de las mujeres. Por seguridad, en medio del tren», narró Nora.

Verónica iba acompañada de su hija Diana y no pudo dejar de sentir preocupación.

«Yo me sentí un poco nerviosa, francamente, por todo lo que ha pasado en el Metro», reconoció.

«Cuando nos subimos, eran algunas estaciones, mi mamá me preguntaba ‘¿ya aquí?’, (yo le respondía): ‘no, todavía falta’; me decía: ‘es que ya me quiero bajar, porque qué tal si pasa algo'», narró Diana.

En lo que nadie escatimó fue en el tiempo que ahorrará este tramo en funcionamiento.

Juana González recorría la L-12 todos los días de terminal a terminal, a veces hasta en una hora. En transporte emergente el viaje aumentó a tres horas, lo que espera se reduzca ahora que casi la mitad ya sirve.

«Era horrible, era una pesadilla», explicó sobre las demoras.