El COVID-19 también se puede propagar a través de los aerosoles que genera la voz de los seres humanos al reír, platicar y cantar, advirtió el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes e infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

Detalló que recientemente científicos estadounidenses confirmaron en experimentos que los aerosoles emitidos por personas infectadas con el nuevo coronavirus, pueden contener partículas intactas del virus que son potencialmente contagiosas. Recordó que los aerosoles son partículas diminutas transportadas por el aire, que permanecen ahí durante mucho tiempo y que se producen cuando respiramos, tosemos, hablamos y estornudamos.

Indicó que este estudio advierte que al reír, platicar y cantar también se generan aerosoles e incluso las actividades que se desarrollan al aire libre, si hay mucha proximidad entre las personas y no tienen cubrebocas, la exposición es de alto riesgo. “Todas estas actividades que impliquen una exposición a aerosoles generados por la voz humana simplemente pueden transmitir la enfermedad y obviamente permitir que haya una propagación y eventualmente un repunte”.

Adicionalmente, dijo que se descubrió que las evacuaciones a través de las heces humanas durante un periodo también pueden ser un sitio de diseminación de la enfermedad, lo cual implicaría sobre todo en baños públicos, el tener que incrementar el aseo de los retretes. “Obviamente el hecho de que uno entre al sanitario no implica que se pueda quitar el cubrebocas porque también son sitios donde se generan aerosoles sobre todo al momento de vaciar el retrete”.

Por lo anterior, Márquez Díaz llamó a la población a que ante este nuevo hallazgo, no se quite el cubrebocas cuando acuda a los sanitarios públicos, además de realizar un adecuado lavado de manos. “Definitivamente esto pareciera una pesadilla, pero son todas esas las medidas que en un momento dado debemos de tomar en cuenta. Lamentablemente es un mal hábito de mucha gente cuando acude a orinar no se lava las manos y esta medida es obligada y más ante la pandemia”.