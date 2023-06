CDMX.- Rebecca Jones consideró indispensables dos requisitos para su despedida: la elegancia y el disfrute.

Siguiendo al pie de la letra el deseo de la actriz, fallecida el 22 de marzo a los 63 años, su amiga, la productora Ana Celia Ortiz Urquidi, le organizó un emotivo homenaje.

Sus cenizas, depositadas en una caja color naranja de la casa de modas francesa Hermès, reposaron en el escenario del teatro Telón de Asfalto, y su foto, que ella misma eligió, pendía de un costado sujetada por dos cuerdas negras.

«Esto se da porque ella lo pidió, y me parece muy bonito poder hacer algo que planeó y que nos encomendó a varios de sus amigos. Me siento muy contenta de por fin tener un cierre con Rebecca», compartió Urquidi, en entrevista, momentos antes del homenaje.

Mediante una proyección, uno a uno se iba mostrando un momento de cada película, serie, obra de teatro y telenovela que la actriz hizo durante su carrera.

Entre aplausos y lágrimas recordaron sus amigos del gremio a la protagonista de Cuna de Lobos, entre ellos, Liz Gallardo, Luis Roberto Guzmán y Nora Velázquez, que estuvieron presentes en la ceremonia.

Anécdotas y palabras cargadas de sentimiento fueron ofrecidas por Urquidi para celebrar la vida de Jones y su gran manera de enfrentarse a los retos desde que fue diagnosticada con cáncer, en 2017.

Ni Alejandro Camacho, ex esposo de la intérprete, ni su único hijo pudieron atender el evento debido a que se encuentran fuera del País. (Fernanda Torres/Agencia Reforma)