Una riña registrada afuera de una institución bancaria, sobre avenida Convención de 1914, dejó a dos hombres lesionados y a un tercero detenido, señalado como presunto responsable de las agresiones.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, en la colonia Circunvalación Poniente, cuando elementos de la Policía Estatal que realizaban labores de vigilancia detectaron a dos personas enfrascadas en una pelea a un costado de una sucursal bancaria.

Los uniformados intervinieron para separarlas y, durante la atención del incidente, Víctor «N», de 51 años, señaló que minutos antes había sido agredido por otro individuo, al igual que su compañero Juan «N», de 46 años.

Ambos presentaban lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del ISSEA, quienes arribaron a bordo de la ambulancia ECO-453 y los trasladaron al Hospital General Tercer Milenio para recibir atención médica.

En el lugar fue detenido Raúl «N», de 35 años, originario de Coahuila, identificado por los afectados como el presunto responsable de las lesiones.

El sospechoso fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y puesto a disposición del Ministerio Público, debido a que los lesionados manifestaron su intención de presentar una denuncia en su contra.

Hasta el momento se desconoce qué provocó la riña.