Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal al ser señalado como presunto participante en una riña registrada en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, donde un hombre perdió la vida.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia por calles de dicho sector. Los oficiales detectaron a un individuo que, al advertir la presencia de las unidades policiales, presuntamente adoptó una actitud evasiva, por lo que decidieron someterlo a una inspección preventiva.

El sujeto se identificó como Daniel N, de 23 años. De acuerdo con el reporte policial, entre sus pertenencias localizaron un envoltorio con una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

Además, sus características y rasgos físicos coincidirían con los de una persona que presuntamente participó en la riña ocurrida en el mismo fraccionamiento, enfrentamiento en el que un hombre perdió la vida.

Daniel N fue trasladado junto con el envoltorio asegurado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.