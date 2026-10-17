Lo que comenzó como un reporte de violencia familiar terminó con cinco personas detenidas, luego de que un grupo de vecinos interviniera para impedir una actuación policial y posteriormente causara daños a una patrulla en las instalaciones de la Delegación Insurgentes, en Aguascalientes.

Los hechos comenzaron en el cruce de Salvador Gallardo y Rosalía Monroy, en el fraccionamiento López Portillo, donde una mujer identificada como Irma solicitó ayuda a la Policía Municipal, tras señalar que estaba siendo agredida por Francisco, de 36 años.

Cuando los uniformados acudieron al sitio e intentaron controlar la situación, el señalado se resistió a la intervención. El conflicto se complicó cuando varios vecinos salieron en su defensa y obstaculizaron el trabajo de los policías.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí. Momentos después, varias personas llegaron a las instalaciones de la Delegación Insurgentes armadas con palos y piedras, con los que ocasionaron daños a una patrulla municipal.

Tras estos hechos, los oficiales detuvieron a Hugo, de 37 años; Francisco, de 36; José, de 56; Hilse, de 31, y Wendy, de 24 años.

Los tres hombres fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de daños y amenazas, mientras que las dos mujeres quedaron arrestadas por faltas administrativas relacionadas con la alteración del orden público.