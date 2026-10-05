Un machete quedó asegurado y un hombre de 74 años terminó ante el Ministerio Público tras una riña registrada en la comunidad de Los Vázquez, en Jesús María, donde otro septuagenario resultó herido.

El altercado ocurrió sobre la calle San Miguel, sitio al que se movilizaron elementos del Mando Coordinado luego de recibir un reporte al Servicio de Emergencia 911 sobre una pelea entre dos hombres, uno de ellos lesionado con arma blanca.

Al llegar, los policías encontraron a Jesús N, de 76 años, quien presentaba heridas cortantes. De acuerdo con su señalamiento, las lesiones habrían sido provocadas por Antonio N, de 74 años, quien tenía en su poder un machete.

Los uniformados aseguraron el arma y detuvieron al presunto agresor. Mientras tanto, paramédicos valoraron al lesionado, quien manifestó que acudiría por sus propios medios a recibir atención médica.

Antonio N fue trasladado, junto con el machete asegurado, a la Fiscalía General del Estado y quedó a disposición del agente del Ministerio Público. En su contra se inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones dolosas y portación de arma prohibida.