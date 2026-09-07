Brandon “N”, alias “Chalaquillas”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un homicidio ocurrido durante una riña registrada el pasado 30 de agosto en las inmediaciones del fraccionamiento Paseos de San Antonio, en Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación, aquel día se desató un intercambio de agresiones entre integrantes de grupos identificados como “KDC 18”, “TXL 18” y “LOS ULTIMA 13”. Presuntamente, Brandon se sumó al enfrentamiento contra personas pertenecientes a este último grupo.

En medio de la confrontación, el imputado habría sacado un artefacto con características de arma de fuego y realizado un primer disparo hacia donde se encontraban la víctima y otras personas. Esa detonación no dejó lesionados.

Momentos después habría accionado nuevamente el arma en dirección a la víctima, a quien logró herir. Tras los disparos, Brandon presuntamente escapó del lugar, mientras que el afectado perdió la vida como consecuencia de las lesiones.

Las indagatorias permitieron al Ministerio Público obtener una orden de aprehensión contra “Chalaquillas”, posteriormente cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Un Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por homicidio doloso cometido en riña y le impuso prisión preventiva oficiosa. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.