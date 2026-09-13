Una riña en la que participaba un numeroso grupo de personas movilizó a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes hasta el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde finalmente fueron asegurados 23 involucrados.
El reporte llevó a los uniformados hasta la calle José Bustamante, donde encontraron a varias personas enfrascadas en una confrontación.
Ante el riesgo de que el pleito continuara y pudiera dejar personas lesionadas, los policías intervinieron para controlar la situación. Tras contener la riña, aseguraron a 23 de los participantes.
Todos fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de un Juez Cívico, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la normatividad vigente.
De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, durante la intervención no se reportaron personas lesionadas.
Una riña en la que participaba un numeroso grupo de personas movilizó a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes hasta el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde finalmente fueron asegurados 23 involucrados.