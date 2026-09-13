Una riña en la que participaba un numeroso grupo de personas movilizó a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes hasta el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde finalmente fueron asegurados 23 involucrados.

El reporte llevó a los uniformados hasta la calle José Bustamante, donde encontraron a varias personas enfrascadas en una confrontación.

Ante el riesgo de que el pleito continuara y pudiera dejar personas lesionadas, los policías intervinieron para controlar la situación. Tras contener la riña, aseguraron a 23 de los participantes.

Todos fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de un Juez Cívico, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la normatividad vigente.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, durante la intervención no se reportaron personas lesionadas.