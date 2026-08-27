Una riña registrada en calles del fraccionamiento Periodistas terminó con 12 personas aseguradas por elementos de la Policía Municipal y una motocicleta bajo resguardo.

El reporte llevó a los uniformados hasta el cruce de las calles Voceadores y María del Carmen Serdán, donde encontraron a un grupo de personas que participaba activamente en una confrontación.

Los agentes intervinieron para controlar la situación y aseguraron a 12 involucrados. Entre ellos se encontraban dos hombres señalados por haber participado directamente en la pelea.

Durante el operativo también fue asegurada una motocicleta Italika gris con negro. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de trasladarla a la pensión para mantenerla bajo resguardo.

Las 12 personas fueron llevadas posteriormente al Complejo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y quedaron a disposición del juez cívico, autoridad que determinará su situación conforme a las faltas administrativas cometidas.