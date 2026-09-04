Una riña registrada en la comunidad Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga, dejó a un hombre lesionado y tres sujetos detenidos, quienes fueron señalados por su presunta participación en los hechos.

Policías del Mando Coordinado recibieron el reporte a través de la frecuencia de radio y se trasladaron hasta el cruce de las calles Benito Juárez y Francisco Villa.

En el sitio localizaron a un hombre de 34 años con lesiones, por lo que fue necesario su traslado al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

Tras las primeras intervenciones, los uniformados detuvieron a tres hombres presuntamente relacionados con la agresión. Fueron identificados como Martín “N”, de 27 años; José Guadalupe “N”, de 25, y Gerardo “N”, de 30 años.

Los tres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.