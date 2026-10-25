Una riña entre dos hombres en la zona de playas de la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, terminó con uno de ellos herido de una puñalada en el abdomen y el presunto agresor detenido por elementos del Mando Coordinado.

El lesionado fue identificado como Gustavo “N”, de 30 años de edad, quien tuvo que ser trasladado a un hospital debido a la herida que sufrió durante el enfrentamiento.

Los hechos fueron reportados al Servicio de Emergencias 911, donde se alertó sobre una pelea entre dos personas en las inmediaciones del embalse, por lo que se movilizaron policías municipales, estatales y cuerpos de emergencia.

Al llegar, los uniformados encontraron a Gustavo con una herida punzocortante en el abdomen, por lo que solicitaron la intervención de los paramédicos de la ambulancia ECO-451.

Después de brindarle los primeros auxilios, los socorristas determinaron su traslado en código amarillo al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

En el mismo sitio, los policías detuvieron a Juventino “N”, de 36 años, señalado como el presunto responsable de la agresión. Durante la intervención también le aseguraron un cuchillo que habría sido utilizado para lesionar a la víctima.

El sospechoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con el arma blanca asegurada.

Por estos hechos se inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica del detenido.