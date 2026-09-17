Una pelea entre grupos rivales durante una fiesta de XV años terminó con una persona muerta, otra lesionada y uno de los presuntos participantes tras las rejas.

Julio “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en los delitos de homicidio doloso cometido en riña y lesiones dolosas cometidas en riña, por hechos registrados el pasado 12 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad Los Arenales, en Jesús María.

De acuerdo con la investigación, integrantes de los grupos identificados como “Los Siete” y “Los Arenales 23” coincidieron en la celebración y, presuntamente debido a viejas rencillas, comenzaron una confrontación en la que participaron varias personas.

Durante la pelea, Julio “N” presuntamente utilizó un arma punzocortante para herir a una de las víctimas. Dentro de la misma contienda habría causado lesiones a otra persona, quien perdió la vida.

Tras lo ocurrido, el sospechoso se habría retirado del sitio. Las investigaciones realizadas por agentes de la AEIC permitieron identificarlo y obtener una orden de aprehensión en su contra, que posteriormente fue cumplimentada.

En la continuación de la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.