Una riña registrada durante las festividades de la parroquia del Buen Pastor, en el oriente de la ciudad de Aguascalientes, terminó con cuatro jóvenes detenidos, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron señalados por alterar el orden público.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Rodolfo Landeros, donde elementos de la Policía Municipal mantenían un operativo de vigilancia con motivo de las celebraciones religiosas que congregaron a numerosos asistentes.

Durante los recorridos preventivos, los uniformados detectaron a cuatro individuos involucrados en una pelea, por lo que intervinieron para detener el enfrentamiento y evitar que la situación representara un riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

Los implicados fueron identificados como Brayan “N”, de 17 años; Axel “N”, de 16; Gabriel “N”, de 19, y Yahir “N”, de 18 años, quienes quedaron bajo custodia policial por su presunta participación en la riña.

Posteriormente, los cuatro fueron trasladados a la Dirección del Juez Cívico, ubicada en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde se determinará la sanción correspondiente por las faltas administrativas señaladas.

La corporación municipal mantuvo el dispositivo preventivo en la zona como parte de las acciones de vigilancia implementadas durante las festividades.