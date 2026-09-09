Riña de pareja moviliza a policías en Palo Alto

Una mujer de 34 años fue detenida en la comunidad de Palo Alto, municipio de El Llano, luego de que su pareja sentimental la señalara directamente por presuntamente haberla agredido físicamente.

La intervención de policías del Mando Coordinado se originó tras una llamada al Servicio de Emergencia 911, mediante la cual una joven de 20 años solicitó ayuda desde un domicilio ubicado en la calle Libertad.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con la reportante, quien manifestó que había sido víctima de una agresión física y señaló como responsable a su pareja sentimental.

La afectada solicitó a los oficiales la detención de Ruendy “N”, de 34 años, por lo que los elementos procedieron a asegurarla por su presunta participación en el delito de violencia familiar.

Tras la intervención policial, la mujer detenida fue trasladada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres, instancia que determinará su situación jurídica.