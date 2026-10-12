Dos jóvenes que presuntamente participaron en una riña en la comunidad de Los Vázquez, en el municipio de Jesús María, terminaron detenidos luego de que policías del Mando Coordinado les encontraron armas blancas entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Julio Cárdena, donde los uniformados atendieron un reporte sobre una pelea. Al llegar al lugar, detectaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron escapar.

Sin embargo, su intento de fuga duró poco, ya que fueron interceptados metros adelante y sometidos a una revisión corporal.

Los sospechosos fueron identificados como Juan “N”, de 18 años, y Jorge “N”, de 20, quienes llevaban consigo un cuchillo cada uno, de aproximadamente 50 y 40 centímetros de longitud.

Debido a que ninguno pudo justificar la portación de las armas blancas, ambos fueron arrestados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Los dos jóvenes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los cuchillos asegurados, para que se determine su situación jurídica.