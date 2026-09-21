Una riña registrada en calles del fraccionamiento Pintores Mexicanos terminó con dos personas detenidas, entre ellas un adolescente de 14 años, y el aseguramiento de dos machetes.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal acudieron a la calle Renato Leduc luego de recibir el reporte sobre una confrontación entre varios sujetos.

Al llegar al cruce con la calle Alva de la Canal, los uniformados ubicaron a varios de los involucrados y detectaron que dos de ellos portaban armas blancas.

Los policías identificaron a José “N”, de 18 años, y Dylan “N”, de 14, quienes tenían en su poder machetes de aproximadamente 70 centímetros de longitud que, de acuerdo con el reporte policial, presuntamente eran utilizados durante la riña.

Ante el riesgo que representaban las armas, los oficiales intervinieron para desarmarlos y asegurar a ambos involucrados.

José “N” y el adolescente fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.