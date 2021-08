Tarde o temprano México se va a tener que reactivar en materia turística o reinventar alguna instancia de promoción porque de lo contrario está en desventaja competitiva con otros países del mundo, así lo estableció el ex secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, tras afirmar que la eliminación de programas por parte del actual Gobierno sin analizar para qué servían, ha tenido sus consecuencias.

En conferencia de prensa afirmó que de no basta tener lugares bonitos para visitar, cuartos de hoteles cómodos y restaurantes con buen servicio, si no se hace del conocimiento de la gente, por lo que en México se tendrá que reinventar o volver a crear alguna instancia de promoción porque si no estamos en desventaja comparativa con otros países del mundo.

Respecto a los programas que el actual Gobierno Federal eliminó en materia turística, lamentó que se hayan quitado sin analizar primero para qué servían, aclarando que la Secretaría que estaba entonces a su cargo, no tenía demasiados recursos, pero que se aplicaban a algunos municipios para mejorar la infraestructura local y los centros históricos de las ciudades, sobre todo para aquellos sitios que no eran de sol y playa. “Esos recursos eran muy poquitos, pero cuando los juntabas con los estatales y municipales te permitían hacer obra”.

Asimismo, consideró que ante los cambios que se imponen en el mundo, México tiene que ir ahora por un turismo sustentable, acorde al tema del cambio climático y que los recursos si cuentan deben ser usados bien, si se utilizan para promover y para desarrollar infraestructura.

Ante el severo golpe que ha representado la pandemia para el sector turismo en el país, de la Madrid Cordero consideró que México debe ser más riguroso en las entradas internacionales, luego de que en muchas partes del mundo exigen el certificado de vacunación. “Muchos países te exigen que lleves por lo menos una PCR o la vacuna, aquí somos tan amables que hasta al virus le damos la bienvenida y no veo por qué no pongamos restricciones en ese sentido, y eso no va a inhibir que venga la gente, pero es que tenemos que controlarlos”.

Asimismo, llamó a los mexicanos a animarse a viajar, en la medida en que ya estén vacunados y seguir aplicando las medidas de protección para evitar contagios. “Debemos animarnos a viajar en nuestro país con el cuidado necesario. El Gobierno debe acelerar el proceso de vacunación para que todos podamos viajar”.