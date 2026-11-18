Un total de 145 predios de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga presentan afectaciones relacionadas con fallas geológicas y procesos de subsidencia, de acuerdo con un informe técnico que documenta el comportamiento de estos fenómenos entre 2015 y 2025.

El estudio, elaborado por el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, identifica que 139 predios se encuentran dentro de la zona urbana consolidada, mientras que otros seis están ubicados en áreas periurbanas o fuera del polígono urbano, aunque mantienen continuidad con las fallas que atraviesan la ciudad.

En conjunto, los 145 predios abarcan una superficie de 871 mil 279 metros cuadrados. Sin embargo, el documento aclara que esta cifra corresponde a la extensión total de los terrenos intersectados por las trazas de las fallas geológicas y no a la superficie directamente afectada.

Las afectaciones dentro de la zona urbana se concentran principalmente en las colonias Progreso Sur, con 35 predios; Plutarco Elías Calles, con 34; Carboneras, con 33; Palo Alto, con 18, y Progreso Norte, con 11. También se identificaron ocho predios en la colonia 5 de Mayo.

El análisis advierte que las fallas atraviesan zonas habitacionales, vialidades e infraestructura básica, por lo que sus efectos deben considerarse tanto en la planeación del crecimiento urbano como en la prevención de riesgos para las construcciones existentes.

El informe, coordinado por el biólogo Luis Felipe Lozano Román, constituye una base de información para las dependencias municipales responsables de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Catastro, así como para el organismo operador del agua.