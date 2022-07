Después de haber perdido su primer encuentro de la serie ante el Águila de Veracruz, el equipo de Rieleros Aguascalientes tomó revancha el día de ayer en el segundo duelo de la serie, gracias a una victoria contundente de 11-2.

En las primeras dos entradas, se tuvo un intenso duelo de pitcheo entre José Medina por parte de Rieleros y Lisalverto Bonilla por parte de Veracruz, ya que ambos lanzadores mantuvieron la pizarra en ceros.

Sin embargo, en la parte alta de la tercera entrada, cayó una lluvia de carreras por parte de la Máquina, comenzando con una anotación por parte de Eliezer Ortiz gracias a un imparable de Amílcar Gómez.

Posteriormente, los jugadores de Rieleros que ayudaron para que la ventaja de su equipo mejorara fueron Ramón Ríos y Leonardo Reginatto con un single cada uno, Henry Alejandro Rodríguez con un doble, así como Daniel Cornejo y Edson García, con otro single cada uno.

Después de esta gran reacción ofensiva de Rieleros, el equipo de Aguascalientes se puso en ventaja por un marcador de 8-0, pero, a pesar de eso, el equipo visitante no bajó los brazos para no cometer el mismo error de la semana pasada, cuando dejaron ir una ventaja de 7-0 en 8 entradas completas.

En la parte baja de la cuarta entrada, llegó una pequeña reacción por parte del Águila con una anotación de Alan Espinoza que dejó la pizarra 8-1, pero, en la parte alta del quinto episodio, Edson García conectó su noveno ‘home run’ de la temporada y ayudó a que sus compañeros Daniel Cornejo y Eliezer Ortiz llegaran a la zona de home, dejando un marcador de 11-1.

Finalmente, Jesús Pulido completó un doble en la parte baja de la quinta entrada para que su compañero Carlos Arellano anotara. Al no tener más carreras en el encuentro, los Rieleros de Aguascalientes se llevaron una victoria cómoda de 11-2 para empatar la serie, aunque su paso por la campaña sigue en números negativos al sumar 29 victorias y 37 derrotas.

