Más de 300 millones de pesos ha otorgado la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en distintos apoyos en beneficio del campo aguascalentense para los productores de temporal y de riego, destacó el titular de la institución, Mario Arturo Santana García.

El representante de la Sader en la entidad informó que en lo referente al programa de Producción para el Bienestar de enero a la fecha han otorgado apoyos por 69 millones 562 mil 300 pesos beneficiando a alrededor de 9 mil 453 productores de maíz y frijol principalmente en 53.183 hectáreas en todo el estado, en su mayoría a productores de temporal con un 84% y de riego en un 16%.

En cuanto al programa de Subsidio para el Uso de la Energía Eléctrica, comentó que a la fecha han otorgado poco más de 214 millones de pesos en apoyo a más de 2 mil 200 productores locales, lo cual les apoya con el 80% del costo de la luz para los pozos de uso agrícola en riego y rebombeo. “Si no fuera por eso, los productores ahorita no podrían regar porque sin el subsidio, los productores de esos recursos no tendrían para pagar la tarifa eléctrica, por ejemplo, si un productor pagara 10 mil pesos, con subsidio pagaría mil pesos”.

Asimismo, Santana García dijo que la Secretaría de Agricultura trabaja en un tercer programa en la entidad que tiene que ver con Sanidades para apoyar con poco más de 22 millones de pesos a productores agrícolas, pecuarios y acuícolas. Detalló que estos apoyos buscan reforzar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria a efecto de que no se propaguen las plagas en los cultivos y en los animales, por lo que la Sader apoya en una campaña contra la tuberculosis, aunado a una campaña nacional contra la brucelosis. “Gracias a estas acciones se podrá tener más control de estas 2 enfermedades que den el estatus que nos permita exportar a Estados Unidos y eso nos aumenta el precio, además de beneficiar a más productores en forma indirecta”.