Hay más niños rezagados en cuanto a educación en las zonas oriente y poniente de la ciudad de Aguascalientes, por lo que muchos están bastante tiempo afuera de casa y se dedican a trabajar o delinquir, denunció la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Viridiana Amaya Guerrero.

Comentó que la actual situación ha generado un rezago educativo importante en los niños sobre todo de las zonas oriente y poniente, donde hay muchos menores que salen de casa y se dedican incluso a delinquir, situación que se presenta sobre todo en algunos lugares del poniente de la ciudad. “Entran a la tiendita y se llevan algo. Hay mucho trabajo informal, niños vendiendo algún producto o limpiando parabrisas y también otros están hasta altas horas de la noche afuera. Eso es peligroso, hay que alertar a los papás y hay que estar al pendiente de los niños”.

Reconoció que la actual dinámica escolar ha sido difícil no sólo para los papás, sino para las familias completas, las cuales se han tenido que adaptar al uso de las herramientas digitales y tecnológicas, aunado al aislamiento y el encierro que ha dificultado en algunos casos la convivencia familiar hasta registrarse muchos casos de violencia intrafamiliar, aunado a la omisión de cuidados por parte de algunos papás que tiene que salir a trabajar y no hay quien cuide a los niños.

Por lo anterior, consideró importante que los 3 niveles de Gobierno ayuden a los padres de familia a resolver estas problemáticas con los niños para evitar el trabajo infantil y a que muchos otros se vayan por el camino de la delincuencia. “Es algo en lo que se debe trabajar muchísimo. Hay niños que no van a la escuela y que no están en casa tampoco y más bien están trabajando o en la búsqueda de cualquier actividad que les pueda remunerar”.

Amaya Guerrero manifestó su beneplácito tras el anuncio del Gobierno Federal del inicio de la vacunación a todo el personal educativo en el estado y el país, al considerar que es una excelente idea, además de necesario que todos los profesores se vacunen para un posible regreso a clases y ya estén listos.