Los juicios familiares pueden prolongarse durante años debido al rezago acumulado en los expedientes, situación que incluso ha llevado a asociaciones de defensa de las mujeres y relacionadas con deudores alimentarios a boletinar públicamente a juzgados por los retrasos, señaló Erick Monroy Sánchez, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Aguascalientes.

Explicó que los seis juzgados familiares presentan una carga considerable de asuntos pendientes, particularmente los primeros cuatro, lo que genera inconformidad entre litigantes y usuarios ante el tiempo que algunos procedimientos requieren para avanzar y alcanzar una resolución.

El Juzgado Primero Familiar enfrenta una situación particular por ser el más antiguo y concentrar expedientes que datan de varios años, circunstancia que ha incrementado paulatinamente su carga de trabajo.

Monroy Sánchez detalló que entre los asuntos más frecuentes se encuentran los divorcios y las pensiones alimenticias. En estos últimos casos, indicó que existen deudores que buscan reducir los pagos o evadir sus obligaciones, además de conflictos relacionados con la convivencia con los hijos.

Ante este panorama, consideró necesario fortalecer al Poder Judicial mediante más personal e infraestructura. Recordó que el proyecto original de Ciudad Justicia contempla siete edificios adicionales y estimó que duplicar la plantilla laboral permitiría desahogar expedientes, agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de resolución en beneficio de las familias usuarias.