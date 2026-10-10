CDMX. – Ryan Reynolds calificó a Justin Baldoni como un «depredador» y un «sociópata» en mensajes privados con la escritora Colleen Hoover, autora de It Ends With Us, según documentos judiciales obtenidos por Page Six, que revelan el respaldo del actor a su esposa, Blake Lively, en medio de las acusaciones contra el cineasta.

«Me resulta asombroso que todos los involucrados en una producción puedan huir por completo de una persona que obviamente es un depredador y un sociópata, y que la narrativa deba centrarse primero en por qué una mujer es el problema», escribió Reynolds en agosto de 2024, antes de que Lively denunciara a Baldoni.

El protagonista de Deadpool también expresó su indignación por las críticas contra su esposa durante la promoción de la película, protagonizada por Lively y Baldoni, quien además la dirigió.

«Me asombra hasta qué punto puede llegar la bajeza humana», agregó Reynolds, mientras Hoover coincidió en que los señalamientos contra la actriz eran injustos.

El actor también cuestionó la estrategia de relaciones públicas de Baldoni y recreó sarcásticamente una conversación ficticia entre el cineasta y su equipo de comunicación, utilizando expresiones ofensivas que provocaron la risa de Hoover.

En otro mensaje dirigido a su agente, Warren Zavala, Reynolds llamó a Baldoni un «error de redondeo humano».

Tras conocerse los mensajes, una fuente cercana al actor declaró a Page Six que Reynolds buscaba proteger a Lively de una presunta campaña de desprestigio atribuida al equipo de relaciones públicas de Baldoni.