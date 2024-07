Después de un cierre dramático en Berlín, la selección de España derrotó 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024, proclamándose así como el nuevo rey de Europa al sumar su cuarto título en esta competición.

El partido final se disputó este domingo por la tarde en la capital alemana. La selección española buscaba obtener su cuarta corona en este torneo, mientras que los ingleses querían romper la sequía de no haber ganado este título en toda su historia.

En la primera parte, ambos equipos estuvieron dubitativos y no arriesgaron demasiado, con pocas jugadas de peligro, salvo por un par de llegadas en ambas porterías. Fue hasta la segunda mitad cuando llegaron las emociones.

Al inicio del segundo tiempo, España tomó la delantera con un gol de Nico Williams en una jugada comandada por Lamine Yamal. El joven del Barça ejecutó su jugada característica al recortar hacia el centro y esta vez decidió conectar con Nico, quien disparó cruzado para abrir el marcador.

Los españoles mantuvieron la ventaja hasta el minuto 73, cuando Inglaterra empató con un gran gol de Cole Palmer. La jugada comenzó por la banda derecha con un centro de Saka para Bellingham en el punto penal; este último pasó hacia atrás para Palmer, quien con un disparo preciso igualó el marcador 1-1.

Justo cuando parecía que el partido se iría al tiempo extra, Mikel Oyarzabal se convirtió en el héroe de España al anotar el gol de la victoria, rematando un balón en el centro del área tras un excelente centro rasante de Cucurella desde la banda izquierda.

Inglaterra no pudo hacer más y la selección española se proclamó campeona de Europa por cuarta vez en su historia, convirtiéndose en los máximos ganadores de la competencia. Con títulos en 1964, 2008, 2012 y ahora 2024, España supera a Alemania e Italia, ambos con tres títulos.