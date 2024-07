Rey Carlos III tiene en la mira visitar a Enrique en EU

CDMX. -El Rey Carlos III tiene en conversaciones un espacio en su agenda para hacer una visita a Montecito, en Estados Unidos, con el fin de reunirse con sus nietos Archie y Lilibet, en medio de la tensa relación que ha tenido con su hijo, el Príncipe Enrique. Su decisión podría detonar la molestia de la Reina Camila y Guillermo.

Un reporte del portal New Idea dio a conocer que el próximo mes, Carlos III tendrá un espacio para poder viajar a EU, donde reside su hijo menor y nietos.

Aunque todo podría darse de manera fluida debido a que tanto el monarca como el Duque de Sussex están dispuestos a reconectar, el otro lado de la Familia Real, encabezado por Guillermo y Camila, no estaría de acuerdo con dicho viaje tras su diagnóstico de cáncer.

«Ahora, Carlos se siente un poco mejor y sabe que este es el enfrentamiento que tiene que suceder. Esta disputa se ha prolongado por demasiado tiempo y Carlos está ansioso por resolverla, pero sabe que tiene que ser en el territorio de Enrique y Meghan, particularmente si quiere ver a sus nietos», dijo una fuente a New Idea.

«Guillermo no puede entender por qué Carlos se arriesgaría de esa manera. Camila está en contra del viaje más por razones de salud. La gira por Australia en octubre va a ser muy dura para un hombre de su edad que padece cáncer, y más aún un emotivo viaje transatlántico para visitar a su hijo, del que está distanciado».

El experto en la realeza Tom Quinn detalló a The Mirror que la visita de Carlos III sigue en proceso de obtener el visto bueno, además podría tratarse de algo discreto y privado.

La actualización sobre su reunión surgió semanas después de que The Mirror diera a conocer que el rey británico estaba interesado en conectar con sus nietos.

«Está desesperado por verlos y odia la idea de que Archie y Lilibet no lo recuerden como el abuelo cálido y amigable que quiere ser», comentó Quinn.