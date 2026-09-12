Un hombre de 32 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente fuera sorprendido con un arma de fuego entre sus pertenencias mientras circulaba por el municipio de San Francisco de los Romo.

La intervención ocurrió sobre la carretera estatal 73, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un sujeto que, de acuerdo con el reporte oficial, adoptó una conducta evasiva al notar la presencia policial.

Los agentes le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección preventiva. Durante la revisión, a la altura de la cintura le localizaron un arma de fuego tipo revólver, calibre .22.

El individuo se identificó como José “N”, de 32 años, quien fue detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente junto con el arma asegurada.

Debido a la naturaleza del presunto delito, José “N” quedó a disposición del Ministerio Público del fuero federal, adscrito a la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica.