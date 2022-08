Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez federal Adrián Novelo habría revocado ayer tres suspensiones definitivas contra las obras del subtramo 5 Sur del Tren Maya.

Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó en sus redes sociales que Novelo revocó las suspensiones que había concedido en los amparos 884, 923 y 1003 de 2022.

En la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Yucatán, sólo fueron publicados fragmentos de los acuerdos, en los que no queda claro si las suspensiones fueron revocadas, pero Fonatur, como autoridad demandada en los amparos, tiene acceso a las resoluciones completas.

Aún si las suspensiones definitivas fueron revocadas, siguen vigentes dos provisionales contra obras del subtramo 5 Sur, en los amparos 820 y 821 de 2022, en los cuales Novelo resolverá sobre la suspensión definitiva hasta el 10 de agosto.

En los tres acuerdos de ayer, Novelo reportó que, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Fonatur ya cumplió con tres condiciones que se le fijaron como requisitos previos para el inicio de las obras del subtramo 5 Sur, de Playa del Carmen a Tulum, al aprobarse el pasado 20 de junio la Manifestación de Impacto Ambiental respectiva (MIA).

Se trata de las condiciones 2, 3 y 5 de la autorización de la MIA, documento que no se conoce públicamente.

Fonatur cumplió la condición número dos al exhibir una fianza expedida el 28 de julio por Afianzadora Aserta, que cubre un monto de 188.3 millones de pesos.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prevé que en las autorizaciones de MIA se requieran fianzas como garantía, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

Se desconoce cuáles son las condiciones 3 y 5 de la MIA, o como se tuvieron por cumplidas.

Desde la semana pasada, el juez había matizado la suspensión definitiva del amparo 884/2022, para aclarar que sólo impediría las obras mientras no se cumplieran las condiciones que puso Semarnat para iniciarlas e impuso términos similares el lunes pasado, al conceder suspensiones definitivas en los otros dos amparos.

Cabe mencionar que la suspensión del amparo 923/2022 también abarca el subtramo 5 Norte, de Cancún a Playa del Carmen, para el cual la MIA no ha sido aprobada por Semarnat, por lo que la orden judicial seguiría vigente.

El Gobierno reanudó trabajos en el subtramo 5 Sur desde hace casi tres semanas, alegando que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional, y el juez tiene pendiente resolver si existió un desacato a las suspensiones, lo que sería un delito que toca investigar a la Fiscalía General de la República (FGR).