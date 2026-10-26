Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. -Estefan Jackson busca revivir la magia del «Rey del Pop» con Thriller Party, una noche dedicada a Michael Jackson.

El imitador mexicano, quien lleva 32 años celebrando el legado del cantante, llegará el próximo lunes al Lunario del Auditorio Nacional.

Con un homenaje a su discografía, el evento reunirá músicos en vivo, bailarines, coristas y vestuarios que permitirán recrear icónicos temas como «Billie Jean», «Smooth Criminal» y «Bad», en un espectáculo que busca transportar al público a la época dorada del artista.

«Es una invitación a reunirnos con algo tan especial como la faceta de Thriller, que es muy famosa en estos días. Yo canto en vivo, he trabajado y me he entrenado durante muchos años», explicó el imitador.

«Es indispensable para mí entregar un show de calidad, que todo suene lo más parecido posible a Michael y que, visualmente, el público sienta que puede verlo por un momento», dijo en entrevista.

El evento tiene como finalidad recordar el aclamado álbum Thriller, lanzado en 1982, cuyo tema homónimo se convirtió en un himno de Halloween gracias a su perfecta fusión de la cultura pop musical con los elementos clásicos del cine de terror.