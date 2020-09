Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia federal dio luz verde para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE) continúe su investigación contra Emilio Lozoya por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht para financiar campañas del PRI en 2015.

El Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó al ex director de Pemex el amparo con el que pretendía que la FEDE también archivara por completo la carpeta de investigación que le iniciaron desde el 2017 por delitos electorales.

El 3 de junio de 2010, dicha Fiscalía resolvió que ya estaban prescritos los delitos electorales relacionados con el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, por lo que no ejercería la acción penal en cuanto a los hechos de este periodo.

Sin embargo, los fiscales establecieron en la misma determinación que estaban vigentes los ilícitos relacionados con el dinero que en 2014 Odebrecht transfirió a Lozoya y que presumiblemente habría sido destinado al financiamiento del PRI en las campañas intermedias del siguiente año.

“Aún y cuando las transferencias del recurso económico se hayan llevado a cabo en años precedentes a las elecciones federales del año 2015, primordialmente las realizadas en abril, mayo y junio, no impide que dicho recurso haya podido ser aplicado a este proceso electoral, cuyas elecciones se llevaron a cabo el 7 de junio de 2015”, señaló la FEDE.

Es precisamente contra este acuerdo que Lozoya presentó su amparo, reclamando que no sólo debía cerrarse por prescripción o falta de elementos la imputación electoral por los depósitos que recibió de Odebrecht en 2012, sino también por los de 2014.

La jueza federal Luz María Ortega Tlapa le negó en primera instancia el amparo porque estimó que debía agotarse la facultad constitucional de la Fiscalía para investigarlo, dado que no estaban necesariamente prescritos los delitos.

Lozoya impugnó su decisión; sin embargo, ahora el tribunal colegiado confirmó el fallo de la juzgadora y, por tanto, continuará sin contratiempos la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI/CDM/1139/2017 por los supuestos financiamientos.

En esta indagatoria, la Fiscalía siempre tuvo como principal línea de investigación el fondeo de la campaña de Peña Nieto; sin embargo, durante su trámite, surgió una nueva hipótesis que no estaba inicialmente contemplada, la del dinero de Odebrecht en las campañas de 2015.

Tanto en su denuncia presentada el mes pasado a la Fiscalía General de la República como en los testimonios previos que entregó por escrito para empezar a negociar su inmunidad penal, Lozoya nunca refiere que los sobornos recibidos financiaran al PRI en la elección intermedia.