CDMX.- The Savant, serie protagonizada por Jessica Chastain, finalmente llegará a Apple TV durante la primavera del próximo año, luego de que su estreno fuera aplazado en septiembre de 2025.

La producción, creada por la dramaturga canadiense Melissa James Gibson, presenta a Chastain como una investigadora que se infiltra en grupos de odio en internet para detectar y prevenir posibles actos de violencia política.

Tras el aplazamiento, Chastain expresó públicamente su desacuerdo con la decisión, al considerar que la temática de la serie resultaba pertinente ante los distintos episodios de violencia política registrados en Estados Unidos durante los últimos años.

Gibson desarrolló la historia a partir de un artículo publicado por Andrea Stanley en Cosmopolitan en 2019, sobre la posibilidad de prevenir tiroteos masivos antes de que ocurran.

El texto abordaba el trabajo de una investigadora anónima conocida como “La Sabia”, dedicada durante años a infiltrarse en espacios digitales vinculados con el extremismo.