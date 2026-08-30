Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La polémica entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa resurgió tras el estreno de la docuserie Ninel Conde: Sin Filtro en ViX. La cantante afirmó haber sufrido violencia física e infidelidades durante la relación que ambos mantuvieron entre 2002 y 2006. Figueroa negó las acusaciones y respondió con comentarios despectivos sobre la memoria y la maternidad de su expareja. Ante estas declaraciones, el equipo legal de Conde advirtió que podría emprender acciones jurídicas. Sus abogados sostuvieron que las expresiones del compositor representan una forma de revictimización y afectan la dignidad, la privacidad y la reputación de la actriz y cantante.