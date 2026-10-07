Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- El Museo Mario Moreno Cantinflas (MMMC) abrió sus puertas en la Ciudad de México con una colección de más de 400 piezas originales que recorren la vida y trayectoria de uno de los máximos exponentes de la comedia mexicana. La exposición está organizada en siete núcleos temáticos e incorpora experiencias inmersivas y recursos interactivos.

El recorrido, de aproximadamente una hora, comienza con la infancia del actor y sus primeros pasos en las carpas, para continuar con su consolidación cinematográfica durante la Época de Oro del Cine Mexicano y su reconocimiento internacional.

Entre los objetos exhibidos destacan fotografías, vestuarios, documentos, cartas y accesorios utilizados en producciones como El Padrecito, El Patrullero 777 y El Profe. También se presentan sus dos Globos de Oro, obtenidos en 1957 y 1961.

La directora del museo, Melissa Parra, explicó que el recinto busca acercar el legado de Cantinflas a nuevas generaciones mediante herramientas tecnológicas.

Por su parte, la curadora Sara Garduño señaló que el proyecto surgió del interés de Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo del comediante, por preservar la memoria de su padre.

La apertura fue posible mediante la colaboración de una asociación civil y el préstamo de objetos pertenecientes al patrimonio familiar del reconocido actor mexicano.