Staff Agencia Reforma

CDMX.- El tráiler del documental El juicio de Alec Baldwin repasa la tragedia ocurrida durante el rodaje de Rust, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins murió por un disparo accidental en 2021. Baldwin describe el episodio y el proceso judicial como su peor momento, además de exponer el impacto emocional, familiar, profesional y económico que enfrentó. La cinta, dirigida por Rory Kennedy, incluye escenas sobre la presión mediática y el acoso de paparazzi. También aborda el juicio por homicidio involuntario, desestimado en 2024, las fallas de seguridad en el set y las graves secuelas para todas las personas directamente involucradas.