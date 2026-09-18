Revisión en La Ribera destapa su cuenta con la justicia

Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de la Policía Metropolitana en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de daño en las cosas doloso.

La detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Texcoco y La Barca, donde los uniformados detectaron a un individuo que, al notar su presencia, presuntamente adoptó una actitud evasiva.

Los policías le marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva. El hombre se identificó como René “N”, de 33 años, cuyos datos fueron consultados en Plataforma México.

De acuerdo con la información obtenida por los agentes, el sistema arrojó una orden de aprehensión vigente por daño en las cosas doloso, librada en septiembre de 2026.

René “N” fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica y se verificará que la orden corresponda efectivamente al detenido y no se trate de un caso de homonimia.