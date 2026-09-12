Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los límites a las deducciones para las empresas serán revisados por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

«Iniciaremos diálogo la próxima semana para lograr que aquellos que no pagan impuestos los paguen, pero que no se afecte a las empresas que sí paguen impuestos», dijo José Medina Mora, presidente del CCE.

El Paquete Económico 2027, presentado al Congreso, incluye una propuesta de ampliación de la base gravable de ISR, pero topa las deducciones fiscales y, en consideración de fiscalistas, provocará un incremento de impuestos para las empresas.

Entrevistado tras una reunión de integrantes del organismo empresarial con el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, el titular del CCE consideró que los cambios en las deducciones afectan a empresas cuyo modelo de negocios tiene un margen bajo.

«Es una buena medida (el tope a deducciones) para que aquellas empresas que no pagan impuestos paguen; sin embargo, afecta a las empresas que en su modelo de negocio tienen un margen bajo, por ejemplo, las mayoristas, empresas de comercio al detalle, tienen la problemática de tener bajo margen y esto sí les afecta de manera importante», explicó.

En las propuestas del Paquete Económico 2027, el Gobierno federal propuso limitar las deducciones al 97 por ciento de los ingresos acumulables.

El sector privado también solicitó reuniones sobre el aumento a las concesiones y reformas a la Ley Aduanera.

En la reunión con Hacienda, el CCE enfatizó la necesidad de que el País mantenga su grado de inversión.

«Para eso se requiere disminuir el déficit del Gobierno, desacelerar el ritmo de endeudamiento del País y, desde luego, el impulso a la inversión para que crezca la economía», destacó Medina Mora.