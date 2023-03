Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las dos reformas legales del llamado Plan B de Morena que ya fueron publicadas.

Además, Pérez Dayan también admitió la primera de alrededor de 60 controversias promovidas por municipios de Oposición contra dichas reformas, en este caso la presentada por el Ayuntamiento de Chihuahua, aunque negó conceder una suspensión.

La semana pasada, el Ministro ya había admitido seis acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos y legisladores de Oposición, y concedió una suspensión, pero no con efectos generales, sino sólo para que las reformas no se apliquen en los procesos electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.

Las reformas en cuestión afectaron las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, en temas como derecho de los funcionarios a expresar opiniones políticas sin ser sancionados y gasto en propaganda.

La Corte no tiene plazo para dictar sentencia de fondo en estos juicios, pero por tratarse de materia electoral, les dará trato prioritario.

Estas reformas fueron la única parte del Plan B electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador que el Congreso pudo aprobar en diciembre.