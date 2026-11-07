Entre cuatro y seis reportes relacionados con posibles amenazas o situaciones de riesgo en planteles educativos han sido atendidos por las autoridades educativas de Aguascalientes, mediante acciones preventivas que incluyen revisiones de mochilas y seguimiento a alertas difundidas en redes sociales, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

El funcionario explicó que estas intervenciones forman parte de las medidas contempladas en el programa “Hazlo por tu hijo”, mediante el cual se busca prevenir el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo para la comunidad escolar y mantener los centros educativos como espacios libres de violencia.

Detalló que las revisiones se realizan principalmente cuando existen alertas en redes sociales o reportes sobre posibles amenazas. Sin embargo, precisó que, hasta el momento, los objetos encontrados han sido principalmente juguetes y resorteras, sin que se hayan detectado armas o drogas dentro de las escuelas.

Gutiérrez Reynoso señaló que la participación de las familias es fundamental para fortalecer estas medidas, por lo que llamó a madres y padres de familia a revisar las mochilas de sus hijos en casa, antes de que acudan a clases.

Añadió que los reportes recibidos han sido atendidos con seriedad y se les ha dado seguimiento por parte de las autoridades, mientras se mantienen las acciones preventivas para reducir riesgos y garantizar condiciones de seguridad en los planteles educativos.