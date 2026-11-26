Representantes de cámaras empresariales de Aguascalientes sostuvieron una reunión con autoridades estatales para abordar temas relacionados con el crecimiento económico y la competitividad de la entidad, así como exponer las inquietudes y propuestas del sector productivo.

El encuentro, realizado en Casa de Gobierno, contó con la participación de dirigentes de organismos empresariales vinculados con el comercio, los servicios, el turismo y la industria de la construcción.

Durante la reunión, la gobernadora Tere Jiménez manifestó la disposición de su administración para mantener la comunicación con el sector empresarial y dar seguimiento a sus planteamientos en materia económica.

Por parte del sector productivo participaron Nora Eva Cardona Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA); Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Maricela de los Dolores Acosta Herrera, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), y César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

También asistieron Alfredo Cervantes, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, y Edgar Salinas Juárez, subsecretario de Egresos de la misma dependencia.

En el comunicado de prensa difundido la noche del miércoles por el Gobierno del Estado, no se detallaron las propuestas presentadas por los empresarios, los acuerdos alcanzados ni las acciones que podrían derivarse de la reunión.