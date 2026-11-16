Luego de las protestas realizadas por habitantes del oriente de Aguascalientes ante la falta de agua potable, el presidente municipal, Leo Montañez, recorrió los fraccionamientos Emiliano Zapata y Solidaridad III para revisar las condiciones del suministro y supervisar los trabajos de equipamiento del Pozo 141, que abastecerá a esta zona de la ciudad.

La visita se realizó después de que vecinos afectados por las interrupciones del servicio bloquearan las avenidas Siglo XXI y Mariano Hidalgo para exigir el restablecimiento del agua en sus domicilios.

En este contexto, el alcalde visitó la calle Adolfo de la Huerta, en Solidaridad III, donde conversó con habitantes sobre las condiciones del suministro de agua potable y el funcionamiento de otros servicios públicos.

Posteriormente, Montañez supervisó los trabajos de equipamiento del Pozo 141, realizados por personal de MIAA. De acuerdo con la información municipal, esta infraestructura permitirá abastecer a Solidaridad III y otros sectores aledaños.

El presidente municipal señaló que también se realizan trabajos de rehabilitación de tuberías que han concluido su vida útil, así como labores de mantenimiento preventivo y correctivo en pozos de agua potable.